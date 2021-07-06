سبب غياب كيت ميدلتون عن إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:37 صباحاً - كانت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" بعيدة عن الأنظار في يوم إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا في حديقة سنكن بقصر كينسنغتون يوم الخميس الأول من يوليو، والذي وافق عيد ميلاد "ديانا" الستين، حيث اقتصر الحدث على ابنيْ "ديانا" الأميرين "ويليام" و"هاري" وعدد قليل من أفراد عائلتها.

الأميران ويليام وهاري يكشفان عن التمثال- الصورة من موقع --رويترز



الواقع يطيح بالأمنيات

وبحسب موقع "ميرور" تم حذف "كيت ميدلتون" من قائمة الضيوف لإزاحة الستار عن تمثال الأميرة "ديانا" بعد أن كان من المخطط وجودها كضيفة مؤكدة في الحدث، ولكن تم تعديل الخطط حيث قرر القصر الملكي أنه من الأفضل لها وللأطفال البقاء في المنزل بالإضافة إلى حظر وسائل الإعلام وأن تكون قائمة الضيوف مصغرة.

تمثال الأميرة ديانا- الصورة من موقع رويترز



تقليص عدد الحضور

كشفت مصادر من القصر الملكي إن الأمراء لن تنضم إليهما الآن سوى أسرة "ديانا" المقربة بعد إلغاء خطط حضور أكثر من 100 شخص، وقال مصدر ملكي لصحيفة The Mirror: "احترامًا للأمير "هاري" و"ويليام"، أرادت العائلة المالكة أن يكون الأمر متعلقًا فقط بإبنيْ "ديانا". كان لابد من تقليص قائمة ضيوف الحدث بسبب إجراءات وقيود Covid-19."

الأميران ويليام وهاري- الصورة من موقع رويترز





وقد أعلن القصر الملكي أن عائلة الأميرة "ديانا" المقربة فقط هم من سينضمون إلى "ويليام" و"هاري" متمثلين في الأشقاء: "إيرل تشارلز سبنسر"، "سارة مكوركوديل" و"جين فيلوز". كما سيحضر نحات التمثال "إيان رانك برودلي" ومصمم الحدائق "بيب موريسون".

الأميرة ديانا مع ابنيها ويليام وهاري- الصورة من موقع ميرور



غياب "كيت" محبط

قد يكون غياب دوقة كامبريدج محبطًا للعديد من أصدقاء "ديانا" بعد أن كان من المتوقع رؤية الثلاثي يسيرون معًا، حيث كانوا يأملون في تدخل "كيت" للم شمل الأخوين المتنازعين، وهذا ما قد كشفه موقع ميرور- في وقت سابق - أن "كيت" كانت مستعدة لمساعدة الأخوين على تشكيل جبهة موحدة في الحفل.

خلاف "ويليام" و"هاري"

نما الخلاف بين "ويليام" و"هاري" منذ انتقال الأخير إلى الولايات المتحدة بعد أن تراجع عن مهام العائلة المالكة في الخطوط الأمامية. ويعيش الآن في كاليفورنيا مع زوجته "ميغان ماركل" وطفليهما.

واحتد الخلاف بعد تصريحات "هاري" الأخيرة عن عائلته ووصف حياته معهم أنها كانت كابوس في برنامج الدردشة مع المحاورة الشهيرة "أوبرا وينفري".