الملك فيليب وليتيتزيا يستضيفان مأدبة غداء للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:37 صباحاً - استضاف الملك فيليب السادس والملكة ليتيتزيا من إسبانيا، مأدبة غداء تكريمًا للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" الذي أعيد انتخابه مؤخرًا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وذلك في القصر الملكي في مدريد.

الملك فيليب السادس والملكة ليتيتزيا وأنطونيو غوتيريش يرحبون بالحضور- الصورة من موقع New my royals



حضور المأدبة

وبحسب موقع "Hola" الإسباني، حضر مأدبة الغداء رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" والنائبة الأولى لرئيس الوزراء "كارمن كالفو"، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون "أرانتشا جونزاليس لايا"، وزير الحقوق الاجتماعية "أيوني بيلارا"، رئيسة مجتمع مدريد "إيزابيل دياز أيوسو" وممثلون آخرون عن مختلف المجالات الاجتماعية.

الملك فيليب السادس وأنطونيو غوتيريش- الصورة من حساب Spanish Royals على إنستغرام



القضايا المطروحة في اللقاء

ألقى الملك كلمته أولاً ثم الأمين العام للأمم المتحدة الذي تحدث عن قضايا مثل التعافي من الوباء والتعددية والمساواة بين الجنسين .. ثم جلس الحضور على مأدبة الغداء التي شارك فيها "باو جاسول" لاعب برشلونة الحالي الذي جلس على طاولة الرئاسة.

كلمة الملك فيليب- الصورة من حساب Spanish Royals على إنستغرام



محطة الأمين العام الأولى

وصل "أنطونيو غوتيريس" إلى إسبانيا يوم الخميس. كانت محطته الأولى فالنسيا، حيث احتفل بالذكرى السنوية العاشرة لمركز الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فالنسيا (UNICTF-V) الواقع في كوارت دي بوبليت. كما حضر لقاء مع الشباب في قصر الفنون والعلوم في تلك المدينة.

الملكة ليتيتزيا - الصورة من موقع New my royals



حديث مع الشباب

وأشار "غوتيريس" في حديثه للشباب على الاستمرار في رفع أصواتهم من أجل حقهم في السلام والعدالة والمساواة. قال: "يجب على الشباب المشاركة في القرارات التي تؤثر على مستقبلهم. يجب على الكبار الاستماع إليهم والعمل معهم لخلق عالم أفضل."