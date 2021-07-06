جوليا روبرتس تحتفل بعيد زواجها الـ19

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:37 صباحاً - نشرت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار "جوليا روبرتس" صورة رومانسية مع زوجها المصور السينمائي "دانيال مودر" يوم الأحد الرابع من يوليو احتفالاً بإتمام زواجهما 19 عاماً.

جوليا روبرتس- الصورة من حسابها على إنستغرام



"روبرتس" و"دانيال مودر" يوثقان اللحظة على السوشيال ميديا

جوليا روبرتس و دانيال مودر مع أبنائهما- الصورة من حساب دانيل مودر على إنستغرام



وبحسب موقع "ديلي ميل" انتقلت "روبرتس" إلى حساب إنستغرام الخاص بها وشاركت صورة مع زوجها معًا على الشاطئ حيث يبدو الزوجان في الصورة أنهما في حالة حب مع بعضهما البعض بينما يحتفلان بما يقرب من عقدين من النعيم الزوجي.

كتبت "روبرتس": "19 عامًا! بدأت للتو!" ثم علقت "جوليا" على الصورة بسلسلة من القلوب الحمراء.

تلقى المنشور تعليقات متوهجة من النجمة "ريتا ويلسون" و المخرجة والمصورة "سام تايلور جونسون"، بالإضافة إلى "إعجاب" من الممثل الكوميدي "تشيلسي هاندلر".

بينما شارك "دانيال" هذه المناسبة الخاصة بلقطة أخرى مع "روبرتس" عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب: "اليوم نبدأ عامنا العشرين من الزواج. كانت هذه الصورة على طريق مغبر قبل تلك الفكرة الكبيرة ... مجرد التمسك بهذه الفتاة الجميلة يومًا بعد يوم. يوم ملحمي في كل مرة."

اللقاء الأول

التقت "روبرتس" في الأصل بـ"مودر" في مجموعات فيلمها مع "براد بيت" جور فيربينسكي المكسيكي عام 2000 ، والذي عمل فيه "دانيال" كمصور سينمائي.

حياة عائلية

عقد الزوجان قرانهما في وقت لاحق في مزرعة "جوليا" في تاوس، نيو مكسيكو، في الرابع من يوليو (يوم الاستقلال الأمريكي) في عام 2002. يتشارك الزوجان التوأم "هازل" و"فينيوس" البالغان من العمر 16 عامًا وكذلك "هنري" البالغ من العمر 14 عامًا.

"روبرتس" تشيد بزوجها

في عام 2017 تحدثت نجمة Pretty Woman – خلال مقابلة مع مجلة People -عن زواجها من "دانيال" موضحة كيف وجدت حياتها السابقة تنتهي بمجرد الزواج، وفي مقابلة أخرى بنفس المجلة وصفت نجمة هوليوود "دانيال" بأنه إنسان رائع، عندما كانت تتحدث عن التوازن بين العمل والحياة في عام 2018.

*منشور جوليا روبرتس

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*منشور دانيل مودر