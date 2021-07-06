انفصال نجم بوليوود عامر خان عن المخرجة كيران راو بعد زواج استمر 15 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:37 صباحاً - صدم نجم بوليوود "عامر خان" جمهوره ومتابعيه على وسائل التواصل الإجتماعي بخبر إنفصاله عن زوجته المخرجة "كيران راو" يوم السبت 3 يوليو من خلال منشور على إنستجرام قال فيه :"الطلاق ليس النهاية، إنه تغيير".

عامر خان- الصورة من حسابه على إنستجرام



وبحسب موقع "Bollywood Hungama" فقد شبه الزوجان المنفصلان قرارهما بأنه متبادل وأنهما سيشاركان تربية ابنهما "آزاد".

عامر خان وكيران راو مع ابنهما آزاد- الصورة من حساب كيران راو على إنستجرام



بيان مشترك لإعلان الطلاق

وجاء في بيان مشترك من "عامر" و"كيران" بصدد هذا الخبر: "في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة معًا، تبادلنا حياة مليئة بالتجارب والفرح والضحك، ونمت علاقتنا فقط في الثقة والاحترام والمحبة. الآن نود أن نبدأ فصلًا جديدًا في حياتنا - لم نعد كزوج وزوجة، ولكن كوالدين مشاركين وعائلة لبعضنا البعض."

كيران راو- الصورة من حسابها على إنستجرام



وأضاف: "بدأنا فصل مخطط منذ بعض الوقت، ونشعر الآن بالراحة لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب، للعيش بشكل منفصل مع مشاركة حياتنا بالطريقة الأسرية. نظل آباء مخلصين لابننا آزاد، الذي سنرعاه ونربيه معًا. وسنواصل أيضًا العمل كمتعاونين في الأفلام، ومؤسسة Paani، والمشاريع الأخرى التي نشعر بشغف تجاهها."

"عامر" و"كيران" يتوجهان بالشكر

وتابع البيان: "شكرًا جزيلاً للعائلات والأصدقاء لدعمهم المستمر وتفهمهم لهذا التطور في علاقتنا، والذين لولاهم لم نكن آمنين في اتخاذ هذه القفزة. نطلب الأمنيات والبركات الطيبة، ونأمل منكم - مثلنا – أن تروا هذا الطلاق ليس نهاية، بل بداية رحلة جديدة. شكرا وحب."

زواج "عامر" و"كيران"

عقد "عامر خان" و"كيران راو" قرانهما في ديسمبر 2005. واستقبل الاثنان ابنهما "آزاد راو خان" في عام 2011.

كما أن "عامر" لديه ابنة "إيرا" وابن "جنيد" من زواجه الأول من "رينا دوتا".