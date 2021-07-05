كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة السورية ​أصالة​، برفقة الشيف التركي ​بوراك أوزدمير​، وظهرت فيه بلوك كاجوال وعفوي، وهي تقف إلى جانب بوراك أثناء تحضيره إحدى وجباته الشهيرة على طريقته الخاصة والفريدة.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين تفاجأوا بظهور أصالة مع ​الشيف بوراك​.

فأين إلتقت أصالة بوراك؟ وكيف كانت ردة فعل متابعيهما على الفيديو؟ وبماذا ساعدت أصالة بوراك أثناء تواجدها إلى جانبه؟ وكيف كانت ردة فعلها حول ما قدمه؟



كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تفاجئ المتابعين بما فعلته خلال ظهورها مع الشيف بوراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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