مفاجأة رومانسية من زوج مهيرة عبد العزيز في ذكرى زواجهما الـ11.. شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:58 مساءً - جهّز السيد خالد عز مفاجأة رومنسية لطيفة لزوجته الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز بذكرى زواجها الـ11 بحضور ابنتهما الوحيدة يسمة، وحرصت على توثيق الأمر ونشرتها بعد ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

واحتفل الثنائي بالذكرى السعيدة برفقة ابنتهما في منتج جزيرة “زايا نوراي” في أبوظبي، حيث تم تجهيز فيلا للزوجين وتم تزيينها الفيلا بالورود والبالونات الملونة في أرجاء الغرفة مع باقة كبيرة من الورود الملونة مع قالب كاتو حمل تهنئة بالمناسبة.

بدت مهيرة في حالة ذهول لحظة وصولها الى الفيلا التي جهزها لها زوجها، وكانت في غاية السعادة والفرحة بالمفاجأة والزينة الرومنسية الرائعة، حيث تم تزيين المكان ومعهم حوض الاستحمام بالورود الحمراء، وكتب على الأرض بالورود اسمها واسم زوجها.

وكذلك تم تجهيز مفاجأة للطفلة، حيث زينت غرفة نومها ايضا بالبالونات مع هدية ودبدوب، وهو ما تفاعلت معه يسمة بطريقة طفولية بريئة وسط دهشة مهيرة لهذه المبادرة الرائعة من زوجها.

وفي نهاية المقطع، روت مهيرة قصة عن زوجها، وقالت إنه كان مثل معظم الأزواج الذين لا يتذكرون المناسبات بشكل دائم، مشيرة إلى أنه قبل 3 سنوات نسي تماما مناسبة عيد زواجهما رغم تلميحاتها وأصرّ على الخروج مع أصدقائه فانتظرت وصوله إلى المطعم واتصلت به وقالت له: “كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد زواجنا”، ثم أغلقت الهاتف.

وتابعت القصة بأنه عاد مسرعا الى المنزل ومعه باقة من الورود فأخذها ورمتها بسلة المهملات، بينما كانت تجهز نفسها للسهر مع أصدقائها، مؤكدة أنه منذ هذا اليوم، وهو من المستحيل أن ينسى أي مناسبة.