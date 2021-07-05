بعد غياب لأكثر من عامين .. طليق مريم حسين يصدم الجميع بعودته وبتغيّر شكله

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:58 مساءً - بعد غياب طويل دام لأكثر من عامين ومشكلة طلاقه من الفنانة مريم حسين وسجنه، فاجأ السعودي فيصل الفيصل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في مقاطع فيديو أعلن من خلالها عن عودته إلى السوشيال ميديا بحسابات جديدة ومختلفة.

وأكد عارض الأزياء وجود الكثير من الصفحات التي تحمل اسمه وهي لا تمت له بصلة، معلنا عن اسم حساباته الجديدة التي لا تضم الكثير المتابعين الى الآن.

وفاجأ الشاب الوسيم المتابعين بتغيّر كبير في شكله بعدما أطلق لحيته بشكل كثيف وخسر المزيد من وزنه، وهو ما لاحظه الجمهور وتركوا له تعليقات حول الأمر، فأوضح بأن الكثير من الأمور تغيّرت في حياته وليس فقط شكله.

ويأتي ظهور فيصل بعد فترة من إنتشار صور زفافه من شابة من خارج الوسط الفني وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحه عام 2018، بعد بقائه لعام و3 أشهر في السجن بالسعودية بتهمة سوء استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إلى زوجته والتشهير بها بعدما أعلن أنها كانت حاملا منه قبل الزواج.