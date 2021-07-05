ريم البارودي تُحدث ضجة بإطلالتها الجديدة في أسوان.. تبدو أصغر في السن

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:58 مساءً - أشعلت الفنانة المصرية ريم البارودي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها، على متن أحد المراكب النيلية في أسوان، وذلك أثناء حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وتألقت البارودي خلال جلسة التصوير بإطلالة هادئة وبسيطة مرتدية جلباباً صيفياً ليتناسب مع الأجواء النيلية في أسوان، واعتمدت مكياجاً هادئاً أبرز جمال وجهها وبدت أصغر في السنّ ببشرة مشرقة، وشعر طبيعي منسدل على كتفيها.

يُذكر أن البارودي شاركت خلال موسم رمضان الماضي بمسلسلين: الأول “فارس بلا جواز”، والذي ظهرت خلاله كضيفة شرف مع الفنان مصطفى قمر.

أما المسلسل الثاني فكان “كله بالحب” مع الفنانة زينة، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عرضه، وهو من بطولة: أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، سامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تراجيدى حول العلاقات الأسرية والزوجية.