سحر كامل .. "صاحبة المشهد الواحد" التي خطفت قلوب الجماهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاشت الفنانة الكوميدية سحر كامل، الحياة كما تحب، وليس كما يحب الناس، لذا كانت ابتسامتها جزءاً من ملامحها، والفن مصدر سعادتها.

نشأت كامل وسط أسرة محافظة، ووجدت صعوبة بالغة في دخول الوسط الفني، جاءتها فرص كثيرة إلا أن والدها كان دائم الرفض والاعتراض.







وأثناء دراستها بالمرحلة الثانوية رشحها المخرج "ناجي أنجلو" لدور صغير في فيلم "الباحثة" بطولة مديحة كامل وإنتاج عام 1979، وحتى تجبر والدها على مشاركتها في الفيلم، أوهمت والديها أنها أصيبت بانهيار عصبي.

ولم يجد والدها سبيلاً سوى الرضوخ لرغبتها بالعمل كممثلة، توالت بعد ذلك أعمالها على شاشة التليفزيون والسينما، وبالرغم من المساحات الضيقة التي كانت تتحرك خلالها، استطاعت أن تعبر لقلوب الجماهير، وأثبتت للجميع أن الأدوار الثانوية ليس عبئاً على أصحاب الموهبة، فمن يمتلك الموهبة والحضور يستطيع العبور للجمور من "خرم إبرة".

شاركت سحر كامل في أكثر من 100 عمل فني، ومنحها النقاد لقب الفنانة "صاحبة المشهد الواحد"، ربما لأنه مشهد لن ينساه المشاهد، وربما لأنها فنانة استثنائية حبسها المنتجون في مساحات محدودة.

وعندما نفتش في السجل الفني لها نكتشف أنه يضم مجموعة فنية رائعة منها أفلام "عسكر في المعسكر، أحلى الأوقات، حسن ومرقص، العيال هربت"، كما تألقت على شاشة التلفزيون في "الكبير أوي، نيللي وشريهان، أفراح القبة، شارع عبد العزيز".





حكاية الطلاق

كشفت سحر كامل قبل وفاتها عن واقعة طريفة في حياتها الشخصية، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "صاحب السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، قائلة: "جوزي طلقني قبل كدة بسبب مشهد في فيلم "حاحا وتفاحة"، رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات، ولجأنا بعد كده للمحلل ورجعنا لبعض تاني".





الرحيل

في عام 2017، شاركت سحر كامل في آخر أعمالها الدرامية مسلسل بعنوان "واكلينها والعة"، بعد ذلك غابت عن الساحة، وبعد 3 سنوات عادت للمشهد في خبر وفاتها الحزين.



