شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" على خشبة المسرح القومى، بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو، ويستمر عرضها حتى مطلع شهر سبتمبر.





مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وإخراج خالد جلال.

من جانبه أعرب الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365" عن سعادته بقرار رئيس الوزراء بزيادة نسبة استيعاب الجمهور إلى 70% فى المسرح والسينما، موضحًا أن هذا القرار سيكون خطوة إيجابية نحو زيادة عدد العروض المسرحية والأفلام التى تقدم للجمهور خلال الفترة المقبلة، وما يترتب عليها من إنتعاشة فنية كبيرة.