شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوى: فراقك لسه بيوجع قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة الكبيرة يسرا، الذكرى السنوية الأولى للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، مشيرة إلى أنها مازالت متألمة لرحيل الفنانة رجاء الجداوى، قائلة: " تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك".

ونشرت يسرا صورة تجمعها بالراحلة رجاء الجداوى، عبر حسابها الرسمى بانستجرام، وقالت: " تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك، وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى".



الفنانة يسرا



يسرا والفنانة الراحلة رجاء الجداوى

وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 2020 العام الماضي

اسمها الحقيقى "نجاة" وعاشت مع خالتها تحية كاريوكا، بدأت مسيرتها مترجمة بشركة إعلان، ثم عارضة أزياء، اتجهت للتمثيل وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958، قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفنى 62 عامًا دون توقف، أُعلن فى 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020.