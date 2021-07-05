شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: أنا وأحمد فهمى علاقة استثنائية ونفسي أعمل فيلم استعراضي مع نيللي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أكرم حسنى، عن علاقته بالفنان أحمد فهمى، خلال استضافته فى برنامج "its show time" مع الإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة Cbc، قائلا: "أنا وأحمد فهمى حالة استثنائية لأن إحنا بره الشغل صحاب جدا وعرفته في 2016 كان بيصور برنامج وكنت أنا ضيف معه، علاقتى به من 5 سنين، وهو شخص طيب وجدع جدا وأخف دم على الإطلاق ده على المستوى الشخصى وعلى مستوى الشغل بنفهم بعض بالعين، وفيه كيميا بينى وبينه بغض النظر عن النتيجة بتطلع ايه بنستمتع بالشغل".

وبسؤاله لو اختار عمل تتم إعادته مرة أخرى، بين مسلسل رجالة البيت أو برنامج وسيم وهدهد، وقال أكرم حسنى: "البرنامج قدمته لوحدى وحبيته ونتيجته مش على قدر اللى مبذول فيه، ومسلسل رجالة البيت كان محتاج تحضير أكتر، وأضاف: "أستخدم السوشيال ومبخلهاش تستخدمنى يعنى بستخدمها انى أعمل دعاية لشغلى وأي حد يتطرق لحياتى الشخصية ولا كأنى شايف حاجة".

وعن اختياره لبطلة إذا قدم فيلما استعراضيا غنائيا، قال أكرم حسنى: "النجمة نيللى فنانة كبيرة وعندها موهبة جميلة وبتقدر ترقص وتغنى وتمثل دراما وكوميدى تقدر تقدم كل حاجة فنانة حقيقية".

واستكمل أكرم حسنى حديثه عن أعماله الجديدة، قائلا: "فيلم العميل صفر بدأناه من سنة، والقصة أن فرد أمن نفسه يبقى زى جيمس بوند، وبعمل مسرحية مع الفنان أحمد أمين اسمها "لما الرجالة تفك" بطولة آيتن عامر وريم مصطفى وإنتاج سينرجى".

its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.