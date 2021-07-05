شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: الأطفال المؤشر الحقيقى ليا في النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أكرم حسنى، عن فكرة أغنية "لو كنت" التي قدمها دويتو مع الفنانة هيفاء وهبى، وقال أكرم حسنى، خلال استضافته في برنامج "Its show time" مع الإعلامية مها الصغير، ويذاع على قناة CBC: "الفكرة من البداية وسط الأفلام والمسلسلات بكتب أغانى وفى شهر يناير الماضى طلعت فكرة "لو كنت"، وبدأت أكتب الكلام يخص الراجل، وبعدين فكرت وفين كلام الست، وخلصت الكتابة وروحت للموزع توما وسمعته الأغنية وقالى مين هيبقى معاك في الأغنية".

وبسؤاله لماذا استعان بالمطرب عماد كمال، عند الغناء رغم أدائه الجيد؟ أجاب: "أوجه تحية لعماد كمال وهو فنان موهوب وأنا لا أصنف نفسى مطرب، وبحب الغناء ولكن الحاجات التي تحتاج مقامات عالية قلت لعماد يغنيها لأن صوته يجيب، وعندى خطة أنى أكمل في نوعية الأغانى الكوميدية، وتكون فيها خفة دم وأفيه لذيذ وكاتب كذا أغنية دراما و فيها شجن".

وأَضاف أكرم في حديثه: "المؤشر الحقيقى ليا في النجاح هم الأطفال، لما أقابل عائلة في الشارع وأسلم على الطفل ويكون حافظ أغنية ليا أو مشهد هو ده المؤشر الحقيقى".

its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.