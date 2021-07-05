شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة نسائية على عضوية لجان تحكيم مهرجان لوكارنو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان لوكارنو السينمائي فى دورته الـ74 عن العديد من تفاصيل الدورة الجديدة التي تنطلق فى 4 أغسطس وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه بسويسرا.

والمهرجان هو أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، الذي تأسس عام 1946، وتنطلق فعالياته سنويًا في شهر أغسطس لمدة 11 يومًا بمدينة لوكارنو السويسرية حيث يتقابل آلاف من المحبين والعاملين في صناعة السينما.

وكشف المهرجان عن أعضاء لجان تحكيم المهرجان حيث تضم لجنة تحيكم المسابقة الدولية المخرجة إليزا هيتمان والتي تترأس لجنة التحكيم، وتضم أعضاء اللجنة كل من المخرج كيفن جيروم إيفرسون والمخرج فيليب لاكوت والممثلة ليونور سيلفيرا والممثلة إيزابيلا فيراري.

أما لجنة تحكيم مسابقة Concorso Cineasti del presente، فتضم 3 عناصر نسائية هن الممثلة أجاثا بونيتسر والمخرجة ماتي دو فانجا كالودجيرسيك مديرة مهرجان روتردام.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة Pardi di domani، المخرج والفنان الفلسطيني كمال الجعفري والمنتجة ماري بيير ماسيا والمخرجة ادن بنتيلي، فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة First Feature، المخرج السوداني أمجد أبو العلاء والمونتيرة كارينا ريسلر والمخرجة كاثارينا ويس.

تشهد فعاليات المهرجان لوكارنو السينمائي عرض الفيلم الأردني "الحارة " للمخرج باسل غندور في عرضه العالمي الأول، ليسجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا جراندي منذ 2008.

وينافس فيلم "الحارة" وهو إنتاج مشترك بين الأردن ومصر والسعودية، من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، بركة رحماني، نادرة عمران ونديم ريماوي.

كما يشهد المهرجان عرض الفيلم التونسى أطياف، من تأليف وإخراج مهدي هميلى، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة.

أعلن مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى عن مشاركة الفيلم اللبنانى "النهر"، إخراج غسان سلهب بالمسابقة الدولية، وهو الفيلم الثالث من ثلاثية أفلام قام بها غسان سلهب، والتى تضم فيلم الجبل إنتاج 2010 ومن بعدها فيلم الوادى عام 2014.