شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم زمان مع لهيب الصيف.. أم كلثوم تسمع أجمل صوت على شاطئ فرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد حرارة الجو واشتداد لهيب الصيف يلجأ الكثيرون إلى المصايف للاستمتاع بالشواطئ ومياه البحر ومناظره الجميلة ويحملون معهم خلال هذه الفترات أجمل الذكريات وأطرف المواقف والحكايات التى تظل فى ذاكرتهم دائمًا، وبحسب القدرة المالية لكل فرد وأسرة يختار الناس مصايفهم سواء المصايف الشعبية أو الفاخرة مرتفعة التكاليف، وهناك من يفضلون أن يقضوا فترات الصيف والاستجمام خارج البلاد.

وكذلك كان نجوم الزمن الجميل يحتفظون بالعديد من الذكريات التى مرت عليهم فى لهي الصيف أو أثناء قضاء أيامه فى المصايف المختلفة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 ذكرت المجلة عدداً من المواقف والذكريات لنجوم الزمن الجميل مع لهيب الصيف.

وكان من بين هؤلاء النجوم كوكب الشرق أم كلثوم التى كانت تحرص على قضاء بعض أيام الصيف فى مصيف رأس البر وكان مصيفها المفضل، ولكنها فى أحد الأعوام كانت فى رحلة علاج بفرنسا وكان ذلك خلال فصل الصيف، وفضلت أن تقضى أحد أيام هذه الرحلة على أحد الشواطئ ليعوضها عن الوقت الذى كانت تقضيه على شاطئها المفضل برأس البر.

وبينما كانت كوكب الشرق تجلس على الشاطئ الفرنسى سمعت صوت نسائى جميل يردد إحدى أغنياتها، واندهشت أم كلثوم لقوة هذا الصوت وروعة أدائه وتعبيره، وتعرفت كوكب الشرق على هذه الفتاة دون أن تعلم الفتاة أن من تحدثها هى أم كلثوم، وكانت الفتاة جزائرية تغنى فى بعض الملاهى بفرنسا.

ومن شدة إعجاب أم كلثوم بصوت الفتاة وجهت لها دعوة لزيارة مصر حتى تساعدها على اكتشاف وتقديم موهبتها، ولكن بعدها وقعت الحرب العالمية الثانية واختفت الفتاة وانقطعت أخبارها ولم تتمكن من زيارة مصر، وظلت كوكب الشرق تتذر هذا الصوت دائماً وتحزن لأنها لم تستطع أن تقدمها للجمهور بسبب الاحداث العالمية وانقطاع أخبارها.