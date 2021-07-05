ابنة رجاء الجداوي تبكي في ذكراها وتكشف وصيتها الأخيرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إن يوم الذكرى الأولى لوفاة والدتها، مرّ بصعوبة للغاية عليها وعلى أحفاد الراحلة.

أضافت ابنة رجاء الجداوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 برنامج" عبر فضائية "المحور"، "السنة كلها فاتت صعبة، واللي هوّن وجود الناس اللي بيحبوها اللي دايما كانوا معا ومهتمين، السنة عدت بحب الناس وسيرتها الحلوة".

تابعت: "النهاردة كلمتني طنط ميرفت أمين، كانت وهي ومامتي وطنط دلال عبد العزيز دايما مع بعض، هما كانوا دايما تلاتة، ويارب طنط دلال تقوم بالسلامة، أنا بطمن عليها وببعت لدنيا، لكن مش حابة أزعجهم لأني مريت بالفترة دي وعارفة إنها صعبة جدا، وبندعي وبنقول يارب".

وعن وصيتها الأخيرة؛ قالت: "كانت دايما في أيامها الأخيرة تقولي (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك أكتر من كده بكتير، خلي بالك من نفسك عشان خاطر ماما، أنا خلاص، وأحلى شكوى يا أميرة لله، كل حاجة ارميها عند ربنا)".

اختتمت باكية: "أمي كانت حياتي، وافتقدت كل شيء في عدم وجود ماما".

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.