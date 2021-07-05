"شاهد" تعلن موعد عرض مسرحية شريهان "كوكو شانيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC السعودية، موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل" للنجمة الكبيرة شريهان.

ونشر حساب "شاهد" عبر موقع "إنستجرام"، بوستر يروج لعملين مسرحيين تعرضهما المنصة خلال شهر يوليو الجاري، وهما "كوكو شانيل" و"هلوسة".

البوستر جاء مصحوبا بتعليق: "عشاق المسرحيات الجديدة، كوكو شانيل وهلوسة قريبا.. ابتداءً من 20 يوليو عبر شاهد VIP".

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل، وتصوير كريم نور.