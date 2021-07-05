سميرة سعيد تتلقى لقاح كورونا بصحبة هالة صدقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن تلقيها لقاح فيروس كورونا، اليوم الاثنين.

ونشرت "سميرة" مقطع فيديو من المستشفى أثناء التطعيم وبصحبتها الفنانة هالة صدقي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجواء التطعيم مع حبيبتي هالة صدقي لازم تكون مختلفة".

وقالت هالة صدقي في الفيديو: "الاستعداد، وفي جرعة بعد سنة تاخديها بالمرة"، ومازحتها قائلة: "شعرك أصفر بعد الجرعة".

ومن ناحية أخرى طرحت سميرة سعيد أغنية "اتنين بليل" في 2 يونيو الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

أغنية "الساعة اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم "الديفا" سميرة سعيد، والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل على مدار الشهور المقبلة، وبدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة.