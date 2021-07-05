"وحشتوني".. أكرم حسني ينشر تسجيلا صوتيا لـ رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أكرم حسني، جمهوره ومتابعيه، تسجيل صوتي للنجمة الراحلة رجاء الجداوي والتي تحل ذكرى وفاتها الأولى اليوم الاثنين.

وتقول "رجاء" في التسجيل الذي نشره "أكرم" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وتخاطبه خلاله والفنان أحمد فهمي، قائلةً: "بجد بجد وحشتوني جدا جدا جدا، نفسنا في مسلسل تاني زي (ريح المدام)".

أضافت: "الناس محتاجة أوي أنها تبتسم مش تضحك، ياريت تفكروا في حاجة جديدة أحلى كمان من (ريح المدام)".

وعلّق "أكرم" على التسجيل قائلا: "أنتي وحشتينا أكتر ووحشنا ذوقك وشياكتك واهتمامك بكل اللي حواليكي.. ربنا يرحمك يا حبيبتي".

"ريّح المدام" مسلسل من بطولة النجوم: أحمد فهمي، أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي، وإسلام إبراهيم، وعُرض في رمضان 2017.

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.