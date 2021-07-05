في ذكرى وفاتها.. سبب تعاون رجاء الجداوي مع النجوم الشباب بسنواتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي سنواتها الأخيرة، طالما شاركت الفنانة رجاء الجداوي في أدوار مساعدة إلى جانب فنانين شباب، وأوضحت سبب ذلك في لقاء لها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في ديسمبر 2019.

وقالت الجداوي: "من سنين طويلة، قابلت إنسان في أمريكا وأنا بعرض أزياء، فقالي YOU ARE AGELESS، فقولتله يعني إيه، فقالي ملهاش سن معين.. لما تقعدي مع أطفال بتبقى أعيل منهم، لما تقعدي مع كبار في السن تنتفعي بخبرتهم وينتفعوا بخبرتك، لما بقعد مع حبايبي بحس إني أمهم وأختهم وجدتهم وكل حاجة".

وتابعت: "لما بقعد مع شباب الفنانين.. بحسهم فعلاً ولادي، بحبهم، وروحهم الشابة عندي قدها، زيهم.. يعني مش حاسة ولا عايزة أعترف إني كبرت أوي.. والحقيقة إني كبرت والحمد لله إن ربنا مد في عُمري لغاية ما شُفت عندي حفيدة حلوة أوي".

واستكملت: "التواصل مع الشباب والوقوف بجانبهم.. هو أن يمسك وهج منهم، ويمسهم مني خبرة يومية، فالعلاقة بيني وبينهم حلوة أوي".

ووصفت الفنان أحمد السعدني، قائلة: "خليط إنساني حلو أوي، وتركيبة حلوة، ومن عيلة فنية ومثقفة أوي وشاربة الفن سواء من محمود السعدني أو أكرم السعدني أو صلاح السعدني.. ومسلسل (شبر مية) قربني أوي من أحمد السعدني، ولم أكن قريبة أوي منه من قبل".

وتوفيت رجاء الجداوي، يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس منذ نهاية مايو 2020 وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

وتزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة مختار، واستمر زواجهما 45 سنة حتى وافته المنية عام 2016.