إصابة أحمد السعدني وخضوعه لجلسات علاج طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد السعدني، إصابته في كتفه ورقبته وخضوعه لجلسات علاج طبيعي.

ونشر "السعدني" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة لإصابته، وعلق عليها، قائلًا: "أول ما ابتديت أسخن وأرجع للچيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت، بروح أعمل جلسات علاج طبيعي".

أضاف: "أول ما أخف إن شاء الله، هحاول أنزل تاني أتمرن، لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية، هي دي باختصار الحياة، Ups and downs".

وعُرض للسعدني خلال الموسم الرمضاني الماضي، مسلسل "كله بالحب"، وهو من بطولة زينة، صابرين، سامر المصرى، هالة فاخر، مصطفى درويش، يوسف عثمان، محسن منصور، نور قدري، يسرا مسعودي، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبدالحميد.