وفاة الفنانة المصرية صاحبة أشهر جملة “اديني الحقنة بسرعة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

توفيت اليوم الاثنين، الفنانة المصرية سحر كامل، التي اشتهرت بالأدوار الكوميدية في معظم أعمالها.

نقلت وسائل الإعلام المصرية،عن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنانة سحر كامل، صاحبة أشهر جملة في فيلم “الناظر”.

وقال عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “توفت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني

وسحر كامل ممثلة مصرية، عملت بأدوار مساعدة وثانوية، بدايتها كانت عام 1979 بدور “آمال” في فيلم “الباحثة”، كما شاركت في عدد من الأعمال أبرزها فيلم “الناظر”، الذي اشتهرت فيه بإيفيه الله وانا مالي يا لمبي.

وظهرت كامل بشكل أكبر على الساحة السينمائية خاصة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي وتداول مقاطعها وإفيهاتها الشهيرة مثل «الله وأنا مالي يا لمبي» ومشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» بجملة، “أديني الحقنة بسرعة.. أرجوك محتاج الجرعة”، وفيلم «دبور» وغيرهم من الأعمال الفنية.