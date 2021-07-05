حادثة غريبة.. طالبة ثانوية عامة تلد طفلها وتتقدم للامتحان مباشرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 8:40 مساءً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، خبراً عن حالة خاصة حدثت مع إحدى طالبات الثانوية العامة في محافظة مأدبا بالمملكة الهاشمية الأردنية.

حيث تقدمت طالبة من محافظة مأدبا لامتحان الثانوية العامة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم بعدما انجبت طفلاً في الخامسة فجراً، وقال مقربون من ذوي الأم الطالبة قالوا أن الأم الطالبة والمولود بصحة جيدة، فيما وفرت المراقبات في القاعة للأم الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وحيث أن طالبة التوجيهي الأردنية كانت حاملاً ودخلت في شهرها التاسع قبل الامتحانات النهائية، حيث فاجأها المخاض بعد منتصف ليلة الأحد/الاثنين، ووضعت طفلها في تمام الساعة الخامسة فجراً، ولم تمنعها حالتها الصحية من أن تلتحق بامتحانها في مدرستها في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث أدت الامتحان ثم رجعت إلى طفلها.