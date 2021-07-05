أفضل 6 أفلام خيال علمي على منصة نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك شبكة البث الإلكتروني نتفليكس قائمة دسمة لعشاق أفلام الخيال العلمي، قادرة على إرضاء مختلف الأذواق.

وسواء كانت أفلام أصلية من إنتاج نتفليكس، أو أخرى تمتلك الشبكة حقوق عرضها، تتيح الشبكة مختلف أنواع الخيال العلمي للجمهور.

ويرصد موقع "مونسترس أند كريتكس" الأمريكي في التقرير التالي أبرز أفلام الخيال العلمي التي تعرض على نتفليكس حاليًا.



1- Star Trek





فيلم "ستار تريك" بطولة كريس باين وزاكري كوينتو، ويتناول بداية كابتن جيمس كيرك المهينة والتحاقه بأكاديمية ستارفليت، حيث التقى بطاقم عمله وأصدقائه.



2- Terminator 2: Judgement Day





فيلم "ترمنايتور 2: جادجمنت داي" بطولة أرنولد شوارزنيجر وإدوارد فورلونج، ويتناول محاولة "ترميناتور" إنقاذ جون كونور من خطر محدق وأعداء جدد.

3- The Darkest Hour





فيلم "ساعة الحسم"، بطولة ماكس مينجيلا وأوليفيا ثيرلبي، ويتناول قصة شريكين ينتقلان إلى موسكو لبيع نظام كمبيوتر قاما بتصميمه، لكنهما يفاجآن ببدء غزو فضائي.



4- The Time Traveler’s Wife





فيلم "زوجة المسافر عبر الزمن" بطولة إريك بانا ورايتشل مكأدامز، وهو فيلم خيال علمي رومانسي يدور حول رجل يمتلك قدرة السفر عبر الزمن لكنه لا يستطيع السيطرة على مهاراته.



5- Project Power





فيلم "بروجيكت باور" بطولة جيمي فوكس وجوزيف جوردن ليفيت، ويتناول ظهور نوع مخدرات غير قانوني قادر على منح من يتناوله قدرات خاصة لكنها تدوم لفترة قصيرة.

6- I Am Mother

فيلم "الأم" بطولة روز باين وشارك في مهرجان صندانس السينمائي.

ويتناول الفيلم قصة شابة تنشأ في عالم انقرض فيه البشر ويقوم إنسان آلي بتربيتها.