شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وهالة صدقى تمازحها: "شعرك أصفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الديفا سميرة سعيد، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ونشرت سميرة مقطع فيديو، أثناء تلقيها لقاح عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت سميرة قائلة: "أجواء التطعيم مع حبيبتى هالة صدقى لازم تكون مختلفة" ثم مازحتها هائلة قائلة:" شعرك اصفر بعد الجرعة".

تعاقدت الديفا سميرة سعيد مع المنتج محمد رشيدى على تقديم 3 أغنيات جديدة ضمن ألبومها الجديد؛ الأولى عنوانها "مون شيري"، ومن المقرر إطلاق هذه الأغنية الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجارى، وإطلاق باقى الأغنيات على التوالي عقب الانتهاء من تصويرها.

"مون شيري" أغنية تحمل طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.

كما تعاونت "الديفا" في هذه الأعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين "بلال سرور" و"محمد حمزة"، ومن الشعراء "محمد القياتي" و"شادي نور"، ومن الموزعين "هاني يعقوب" و"هاني ربيع".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.