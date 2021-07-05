شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يشارك جمهوره برسالة صوتية للراحلة رجاء الجداوى فى ذكراها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أكرم حسنى، متابعيه وجمهوره، بتسجيل صوتى للفنانة الراحلة الكبيرة رجاء الجداوى، فى الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، وعلق عبر حسابه الرسمى بتويتر: "انتى وحشتينا أكتر ووحشنا ذوقك وشياكتك".

ونشر أكرم عبر حسابه الرسمى بتويتر، مقطع صوتى للراحلة رجاء الجداوى، والذى كانت تقول فيه: "بجد بجد وحشتونى جدا جدا، نفسنا فى مسلسل تانى زى ريح المدام، الناس محتاجة أووى أنها تبتسم، مش تضحك، تبتسم، ياريت تفكروا فى حاجة جديدة".



أكرم حسنى

ليعلق أكرم على المقطع الصوتى قائلا: "انتى وحشتينا أكتر ووحشنا ذوقك وشياكتك واهتمامك بكل اللى حواليكى.. ربنا يرحمك يا حبيبتى".

وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 2020 العام الماضي

اسمها الحقيقى "نجاة" وعاشت مع خالتها تحية كاريوكا، بدأت مسيرتها مترجمة بشركة إعلان، ثم عارضة أزياء، اتجهت للتمثيل وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958، قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفنى 62 عامًا دون توقف، أُعلن فى 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020.