شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيي احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى 30 يونيو بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد طلاب جامعة حلوان، وأسرة من أجل مصر المركزية، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى 30 يونيو المجيدة، افتتحها الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وأحياها الفنان إيهاب توفيق، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء الكليات، وذلك بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.



تكريم الفنان إيهاب توفيق

وهنأ الدكتور ماجد نجم جموع الشعب المصري بهذه المناسبة المجيدة التي انتصر فيها المصريون لأنفسهم و لمصر على قوى التطرف و الإرهاب، مؤكدًا على ثقة جامعة حلوان في القيادة السياسية الحكيمة التي استطاعت العبور بالبلاد إلى بر الأمان، بعد أن كاد الإرهاب الغاشم ينتشر فى ربوعها وينهش بأظافره البغيضة جسد الدولة المصرية، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفويض من الشعب، موفيًا بعهده وحاملا لواء الدفاع عن مقدراتها وشعبها واستطاع فى فترة وجيزة إعادة بناء الدولة واسترداد مكانتها عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، وتحققت فى عهده إنجازات ضخمة غير مسبوقة فى مجالات التعمير والتنمية لم تتحق من قبل فى تاريخ مصر الحديث، كما شهدت منظومة التعليم تطورا ملحوظا، فضلا عن التحول الرقمى لتشهد مصر فى عهد الرئيس مالم تشهده من قبل، وأن الثورة أتت لمصر بقائد عظيم كعظمة الثورة ليسطر التاريخ لمصر وشعبها صفحات من نور .



الفنان إيهاب توفيق

وأضاف الدكتور ماجد نجم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استطاع مواجهة المخاطر المختلفة، وتلبية نداء الوطن وتحمل المسئولية فى فترة عصيبة و حاسمة من تاريخ الوطن، وبتضافر جهود القيادة السياسية الرشيدة وجيش مصر العظيم و شرطته الأبية، شهدت الدولة إنجازات كبرى ومشروعات عملاقة وانطلاقة ملحوظة لقاطرة التنمية والبناء.

وأكد رئيس جامعة حلوان على اهتمام الرئيس بالشباب والمرأة، وضرورة حصولهم على التعليم و التدريب الجيد، ما ساعد جامعة حلوان أحد محاريب العلم و التعليم فى تحقيق الكثير من الإنجازات كافتتاح مجمع للفنون والثقافة وتشييد وبناء جامعة أهلية حديثة وتطوير البنية التحتية و المدن الجامعية و الملاعب، وأضاف أن أبناء جامعة حلوان هم فخر وذخر لها، ووجه مشرف فى كل مناسبة و بخاصة بعد تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة من أبناء الجامعة في محافل مختلفة.

وفي ختام كلمته وجه رئيس جامعة حلوان الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم والقائمين على الحفل والحضور.

وخلال فعاليات الحفل تم عرض فيلم "جولة في إنجازات الدولة بالجامعة" ،وفيلم آخر عن إنجازات الدولة عامة، كذلك قدم العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، كلمة عن جهود مصر في مواجهة الإرهاب الدولي وحروب الجيل الرابع، و أعطى نبذة عن الأحداث المتسارعة التي شهدتها الدولة المصرية عقب أحداث 25 يناير وظهور المخاطر التي هددت أمن الدولة المصرية وظهور الإرهاب السياسي الذي روجت له جماعة الإخوان الإرهابية، واستطاعت الدولة بقيادتها الحكيمة التصدى له بقوة و حسم.

كما تحدث عن أنماط الإرهاب السياسي والدولي والمحلي، وأهداف حروب الجيل الرابع التي تعمل علي تآكل الدولة وقهر مؤسساتها وفرض واقع جديد، وإبعاد الدولة عن التنمية وتصدير الإرهاب وهدم الدولة وإنهاك أجهزتها.

وقد قدم طلاب كلية التربية الرياضية بنين بالهرم عرضًا رياضيًا مبدعًا تحت إشراف وتصميم وإخراج الدكتور أحمد طارق، بالإضافة إلى فقرة شعرية وفقرة فنية لأوركسترا منتخب جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية.

وأشعل حماس الحضور مشاركة الفنان الدكتور إيهاب توفيق ضيف شرف الحفلة، الذي قدم أغنية " أحلف بسماها " والتي لاقت تفاعلا كبيرا وأثارت إعجاب الجميع، وأبدى الفنان إيهاب توفيق سعادته بوجوده في رحاب جامعة حلوان، وهنأ جموع المصريين بهذه المناسبة السعيدة، التي استطاع فيها أهل مصر استرداد وطنهم وعزتهم وكرامتهم.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة درع جامعة حلوان للفنان إيهاب توفيق، كما أهدى الدروع إلى الضيوف و الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية، و الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية.

وجدير بالذكر أن الحفل نظمه وشارك فيه اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد، وأسرة من أجل مصر المركزية، ونائب رائد الأسرة الدكتور كريم همام، ومسئول الأسرة ياسر الجبالي، واسلام بيومي ، ويارا هاني مسئولا الأسرة.