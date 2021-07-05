شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل مسرحية "شفيقة القبطية" على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر المخرج محمد صابر، بشكل نهائي على فريق عمل مسرحية "شفيقة القبطية" التي ستعرض على مسرح البالون قريبًا، حيث يقوم بكتابة النص المسرحي الاستعراضي الغنائي الدكتور مصطفى سليم ويكتب الأشعار لهذا العمل المسرحي الضخم الشاعر الكبير جمال بخيت والألحان لأحمد الناصر ويصمم الاستعراضات محمد قذافى.

أما أبطال العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي فهم: الفنان دعاء سلام نجمة فرقة رضا ستقوم بدور شفيقة القبطية ويشارك في بطولة العرض كل من الفنانين: جلال عثمان وياسر الطوبجي وأشرف طلبة ولبني الشيخ وليلي صدقي وعماد عبد المجيد ومعتز السويفي ومحمد دياب والأنتاج لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج الدكتور عادل عبده.

شفيقة القبطية واحدة من أشهر راقصات مصر وأكثرهن ثراء، حتى أنها كانت تسقي خيولها شامبانيا، ورقصت أمام الأمراء، بل ذهبت إلى باريس لترقص هناك، واستطاعت شفيقة أن تخلب عقل الجميع، ليتنافس عليها المتنافسون، ويبذلون أغلى ما لديهم للتقرب منها، وماتت شفيقة القبطية عام 1926، بشارع نخلة مسقط رأسها بشبرا.