شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل أغنية "مون شيري" لـ سميرة سعيد في ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الديفا سميرة سعيد مع المنتج محمد رشيدى على تقديم 3 أغنيات جديدة ضمن ألبومها الجديد؛ الأولى عنوانها "مون شيري"، ومن المقرر إطلاق هذه الأغنية الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجارى، وإطلاق باقى الأغنيات على التوالي عقب الانتهاء من تصويرها.

"مون شيري" أغنية تحمل طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.

كما تعاونت "الديفا" في هذه الأعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين "بلال سرور" و"محمد حمزة"، ومن الشعراء "محمد القياتي" و"شادي نور"، ومن الموزعين "هاني يعقوب" و"هاني ربيع".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.

وأعربت الديفا سميرة سعيد عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "الساعة اتنين بالليل"، وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هذه الأغنية لم تكن في الحسبان من الأصل، وكان مخططا طرح أغنية أخرى في هذا التوقيت، وحينما عرضها عليها الشاعر تامر حسين، أعجبت بها من أول لحظة، وخاصة أنها شعرت أن كلمات الأغنية بعيدة عن مشاكل الحب والأغنية، وموجهة لفتاة تشعر بالوحدة ليس لها علاقة بطرف آخر أو الحب، وتبحث عن أصدقاء تتكلم معهم، وأنه ممكن الشخص يتحدث مع نفسه حتى لا يحمل همومه ومشاكله لشخص آخر.