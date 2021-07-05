كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:57 مساءً - بعد غياب طويل عن المقابلات التلفزيونية، أطلّت النجمة السورية كاريس بشار في لقاء عبر قناة “أبو ظبي” ضمن برنامج “هذا أنا”، والذي كشفت خلاله عن أسرار كثيرة وأكدت أنها باتت جاهزة لأي لقاءات في الفترة المقبلة.
ولفتت كاريس الأنظار بجمالها وأناقتها وعفويتها في الردّ على الأسئلة والتفاعل مع مقدّمة البرنامج، وفي فقرة عُرضت خلالها مجموعة صور لنجوم سوريين وطُلب منها أن تصف كلاً منهم بكلمة واحدة، وصفت كاريس النجم قصي خولي بـ”المحب”، وباسم ياخور بـ”الشهم”، ومنحت صفة “اللورد” للنجم تيم حسن، و”الصديق” لمكسيم خليل.
وأكدت بطرافة أنها لو كانت لديها ابنة وطلبها للزواج النجوم الأربعة، تختار من بينهم “اللورد” ليكون شريك حياة ابنتها لأنه “شهم وحنون وحبيب”.
بدوره، أعاد تيم حسن نشر مقطع الفيدو عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه على “إنستغرام” أثناء حديث كاريس عنه وعلّق عليه قائلاً: “شكر كبير لنجمتنا الكبيرة كاريس بشار”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كاريس بشار تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها وعفويتها وتتغزّل بتيم حسن.. وهو يردّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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