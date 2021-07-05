شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سحر كامل فى طفولتها وآخر كلماتها على "فيس بوك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين، الممثلة سحر كامل صاحبة الإيفيه الشهير"وأنا مالى يا لمبى" الذى قالته في فيلم "الناظر" للنجم الراحل علاء ولى الدين، وكانت آخر كلمات الراحلة على فيس بوك أمس الأحد وكتبت قائلة: "واضح مالكش كلمة" ليدخل متابعوها يكتبون لها: "ربنا يرحمك ويغفر لك يارب"، والأيام الماضية كانت نشرت صورة لها في طفولتها وكتبت عليها:" هى دى صورتى وأنا صغيرة".



سحر كامل



سحر فى طفولتها

وولدت سحر كامل في محافظة القاهرة لأب يعمل مهندس وأم تعمل مدرسة لغة إنجليزية، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وأحبت التمثيل منذ الصغر، وعندما كانت في الثانوية العامة شاهدها المخرج ناجى انجلوا في الشارع وعرض عليها التمثيل فرحبت بالأمر لأنها تحبه إلا أن والديها رفضوا الفكرة لعدم رغبتها في دخول ابنتهما مجال التمثيل.

أصرت على موقفها برغبته في التمثيل وتظاهرت بالمرض وإصابتها بانهيار عصبي حتى وافق والدها وذهب معها إلى التصوير بناء على طلب والدتها، وكان العمل عبارة عن فيلم تليفزيوني من بطولة مديحة كامل وأبو بكر عزت وإخراج ناجى أنجلو، وتزوجت سحر كامل بعد ذلك ولديها 3 أبناء هم كريم وشادى ومصطفى، الأول خريج تجارة خارجية واقتصاد دولى ودرس اخراج مع المخرج سمير سيف، والثاني يدرس في معهد السينما قسم انتاج، والثالث مصطفى يغنى راب.

شاركت خلال مشوارها الفني في 15 فيلم وعدد من المسلسلات المسرحيات، وأبرز أدوارها في "وش اجرام" مع محمد هنيدى حيث انها صاحبة الايفيه الشهير "اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة"، كما عملت مع هنيدى أيضاً فيلم "جاءنا البيان التالي إذ كانت تدير بيت دعارة في الفيلم، وقالت بعد مداهمة الشركة للمكان:"في إيه ده أنا كنت نايمة لوحدي"، ليجيبها هنيدي: "يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة".

ومن أبزر الأعمال التي شاركت فيها الراحلة سحر كامل أفلام "55 إسعاف"، "صاحب صاحبه، "محامى خلع"، "عسكر في المعسكر"، "أحلى الأوقات"، "في محطة مصر"، "خليك في حالك"، "عبده مواسم"، مسرحية "عفروتو" مع محمد هنيدى وأحمد السقا، ومسلسلات "يا رجال العالم اتحدوا"، "النساء قادمون"، "أمس لا يموت"، "قضية رأى عام"، "قلوب".