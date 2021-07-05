شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fast and Furious 9 يحقق 500 مليون دولار إيرادات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن Fast and Furious 9، إيرادات كبيرة حول العالم، حيث حقق 500 مليون دولار حول العالم، وهو الفيلم الذي يعرض في ثمانية أسواق عالميًا، منهم كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والصين.

ويقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فن ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي، وانضم إليهم في الجزء التاسع كل من جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.

وشهد الجزء التاسع العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وحققت سلسلة "فاست آند فيوريس" التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.