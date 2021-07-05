شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يطلق ألعابا نارية بـ100 ألف دولار احتفالا بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الألعاب النارية إلى نيو أورلينز فى يوم الاستقلال بالولايات المتحدة بفضل النجم العالمى ويل سميث.

فحسب الديلى ميل قال مسؤولون فى نيو أورلينز بولاية لويزيانا لوسائل الإعلام إن سميث قد دفع ما لا يقل عن 100 ألف دولار مقابل ألعاب نارية لإطلاقها فوق نهر المسيسيبى، من أجل إدخال البهجة على الأمريكيين فى عيد الاستقلال، حيث كانت قد ألغت المدينة عروض الألعاب النارية العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا.

يعمل سميث فى نيو أورلينز على فيلمه الأخير "نحو الحرية" Emancipation، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقة حيث يلعب دور عبد اسمه بيتر هارب من العبودية فى رحلة عبر مستنقعات لويزيانا لمدة 10 أيام حافى القدمين، ثم ينضم إلى جيش الاتحاد ويشارك فى الحرب الأهلية لقب بصاحب الظهر البائس بسبب علامات الضرب بالكرباج على ظهره والتى تعبر عن وحشية العبودية.

وكان سميث قد نقل إنتاج الفيلم من جورجيا إلى لويزيانا في أوائل أبريل، بسبب ما وصفه بـ”قوانين التصويت الرجعية” في الولاية الأمريكية.

وأضاف في لقاء له مع صحيفة New York Post: "لا نستطيع، من منطلق الضمير الحي، تقديم دعم اقتصادي لحكومة تسن قوانين تصويت رجعية تهدف إلى تقييد تصويت الناخبين".

جاءت هذه الخطوة بعد أن أقرت جورجيا قانونًا جديدًا للتصويت أدى إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية قائلة إن الإصلاح كان يهدف إلى حرمان الناخبين السود من المساواة في الاقتراع، وهو الأمر الذي جعل البعض يشعر أن القانون الجديد سيفرض قيودا على تصويت فئات محرومة من المجتمع.