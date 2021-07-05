"قالولي المفروض تشربي مخدرات".. هذا ما قالته سحر كامل عن مشهد "فرح اللمبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين، الفنانة سحر كامل، حسبما أعلن صديقها الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

ومن أشهر الأعمال التي شاركت بها سحر كامل، فيلم "الناظر" مع النجوم علاء ولي الدين، أحمد حلمي، محمد سعد، هشام سليم، بسمة، وحسن حسني، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج شريف عرفة، عام 2000.

ورغم أن سحر كامل لم تظهر خلال العمل سوى في مشهد واحد وهو "فرح اللمبي"؛ إلا أن الجمهور يتذكرها دائما بالإيفيه الشهير "وأنا مالي يا لمبي".

وقالت عن ذلك في حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC، في يناير 2019: "الشخصية جات معايا كده من عند ربنا، بالصدفة يعني، وأنا عمري ما شوفت عروسة بتعمل كده".

أضافت: "هما قالولي المفروض تبقى قاعدة بتشربي مخدرات وكده، وأنا بقى جوّدت، لدرجة أن الأستاذ شريف عرفة قال الممثلة دي هايلة، وطبعا دي شهادة على دماغي".

وكان الفنان محمد علي رزق، أعلن وفاة سحر كامل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: " توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وأضاف: "السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

الفنانة سحر كامل شاركت في عدة أعمال، منها: "واكلينها والعة، أرض النفاق، أفراح القبة، نيللي وشريهان، شارع عبد العزيز، قلوب، الكبير أوي".