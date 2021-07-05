مع نجوم المسلسل.. تركي آل الشيخ ينشر صورة من كواليس تصوير "الثمانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مساء اليوم الاثنين، صورة من كواليس تصوير مسلسل "الثمانية".

وظهر آل الشيخ، في الصورة التي شاركها متابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وإلى جواره نجوم العمل، وعلّق بأسمائهم: "المخرج الكبير أحمد مدحت، الفنان القدير خالد الصاوي، النجم الكبير آسر ياسين، النجوم -غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء جامايكا، مصطفى البنا، الممثل السعودي خالد صقر-، مهندس الديكور القدير محمد عطية، مصممة الملابس القديرة منى التونسي، مدير التصوير العالميTómas Örn Tómasson، المونتير هيثم كرم، الأستاذ محمد عبدالمتعال -رئيس قناة إم بي سي مصر-، حمادة إسماعيل المشرف العام على الإنتاج، المنتج الأستاذ عبدالله أبوالفتوح، والمنتج المنفذ أحمد سوكة".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في 30 يونيو الماضي، بدء تصوير أول عمل فني تليفزيوني من تأليفه بعنوان: "الثمانية"، مع المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم: "آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار"، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC"، ومنصة شاهد".



