هذا ما قالته الفنانة سحر كامل عن إفيه "إديني الحقنة بسرعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين، الفنانة سحر كامل، حسبما أعلن صديقها الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

ومن أشهر الأعمال التي شاركت بها سحر كامل، فيلم "وش إجرام" مع النجوم: "محمد هنيدي، بشرى، ولبلبة"، عام 2006، من تأليف بلال فضل، وإخراج وائل إحسان.

ورغم أن سحر كامل لم تظهر سوى في مشهدين فقط خلال العمل؛ إلا أن الجمهور يتذكرها دائمًا بالإفيه الشهير: "إديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة".

وقالت عن ذلك في حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة": "دوري في فيلم (وش إجرام) من أكتر الأدوار اللي بفتكرها لنفسي، إفيه (إديني الحقنة بسرعة) كسر الدنيا كلها".

الفنان محمد علي رزق، أعلن وفاة سحر كامل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله صديقتي، وأختي الكبيرة، وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل، وعرفتني أعمل إيه، وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج، وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت، وقعدت تحفظني وتفهمني".

وأضاف: "السلام أمانة لأبويا، وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة، والدعاء بالرحمة والمغفرة لها، ولأبويا، ولكل اللي فارقونا".

الفنانة سحر كامل شاركت في عدة أعمال، منها: "واكلينها والعة، أرض النفاق، أفراح القبة، نيللي وشريهان، شارع عبدالعزيز، قلوب، والكبير أوي".