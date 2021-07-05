مايان السيد تُقبل سلحفاة مائية خلال رحلتها لـ زنجبار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها من رحلتها إلى زنجبار في تنزانيا.

ونشرت "مايان" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "هاكونا مطاطا".

وظهرت "مايان" في الصور وهي تُقبل "سلحفاة" مائية داخل إحدى جزر زنجبار.

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.