فيديو لموقف طريف مع “ملك الأردن” في عرض البحر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 5 ثواني

استطاع مواطن أردني من السباحة في خليج العقبة والوصول إلى زورق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث صافحه طالباً منه تحقيق أمنية له.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مقطعا مصورا جمع الملك عبد الله الثاني، وأحد المواطنين في البحر الأحمر في خليج العقبة.

ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب المواطن الذي كان يسبح في البحر الأحمر.

وبعد حصول المواطن على الموافقة على مقابلة الملك، سبح سريعا ناحية زورق العاهل الأردني وصافحه، ودار حديث ودي بينهما.