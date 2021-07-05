أنغام تكشف عن أصعب لحظات حياتها

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:50 مساءً - شاركت الفنانة ” أنغام ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفلها الأخير الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية يوم الخميس الماضي .

ووصفت أنغام في تعليقها على الصور عن المشاعر التي تتملكها عند وقوفها على المسرح فقالت : ” أمتع لحظات حياتي وأجملها وأصعبها في نفس الوقت وقوفي أمام جمهوري .. أعيش من أجل هذا الشعور وأحيا في حضوركم والغناء لكم متعة غير عادية ” .