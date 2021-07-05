كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:50 مساءً - شاركت الفنانة ” أنغام ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفلها الأخير الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية يوم الخميس الماضي .
ووصفت أنغام في تعليقها على الصور عن المشاعر التي تتملكها عند وقوفها على المسرح فقالت : ” أمتع لحظات حياتي وأجملها وأصعبها في نفس الوقت وقوفي أمام جمهوري .. أعيش من أجل هذا الشعور وأحيا في حضوركم والغناء لكم متعة غير عادية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تكشف عن أصعب لحظات حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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