المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون تحصد جائزة "لوميير" الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة "لوميير 2021"، على ما أعلن القائمون على المهرجان السينمائي الفرنسي، الإثنين، مشيدين بأسلوبها المتميز عن كل الآخرين".

وتنال المخرجة البالغة 67 عاماً جائزة المهرجان الذي يقام في مدينة ليون في وسط فرنسا الشرقي، خلفاً للأخوين البلجيكيين جان بيار ولوك داردين.



تُمنح جائزة "لوميير" بنسختها الـ13، بمناسبة مهرجان "لوميير" للأفلام التراثية الذي يقام هذا العام في الفترة ما بين 9 – 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال البيان إن مخرجة فيلم "ذي بيانو" كانت أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية وأول مديرة للجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2014.

كما ستكون كامبيون أول مخرجة تحصل على جائزة "لوميير" التي يعرّفها المروّجون لها بأنها "نوبل السينما".

وتقدم كامبيون في الخريف فيلمها الجديد "ذي باور أوف ذي دوج" المقتبس من كتاب يحمل العنوان نفسه للكاتب دون وينسلو، والذي يتناول تهريب المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى الأخوين داردين، مُنحت جائزة "لوميير" لكل من فرنسيس فورد كوبولا، وجين فوندا، وونج كار-واي، وكاترين دونوف، ومارتن سكورسيزي، وبيدرو ألمودوفار، وكوينتين تارانتينو، وكين لوتش، وجيرار دوبارديو، وميلوش فورمان، وكلينت إيستوود.