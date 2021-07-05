شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة تعرض ويل سميث للتنمر بسبب فيلم Independence Day والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رولان إيميريش مخرج فيلم Independence Day "يوم الاستقلال"، عن أن النجم ويل سميث كاد أن يتم استبعاده من الدور بسبب لون بشرته، ووفقًا لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، تعرض سميث للعنصرية في بداية تقدمه للدور، إذ لم تكن شركة "20 سينشري فوكس" مقتنعة أنه هو الخيار الأفضل للقيام بدور البطولة.



ويل سميث

وفي الذكرى الـ 25 لطرح الفيلم، قال المخرج رولان إيميريش، إن شركة الإنتاج كانت مقتنعة أن سميث" لن ينال اعجاب الجمهور الأجنبي، وأضاف مؤلف الفيلم دين ديفلن: "قالت شركة الإنتاج أن اختيار شاب أسمر البشرة لبطولة الفيلم سيقضي على فرص العمل في السوق الأجنبي".

وتابع: "كان ردنا أن الفيلم يدور حول غزو الكائنات الفضائية، وبالتالي لن توجد مشكلة مع السوق العالمي، لقد كانت حرب ضروس، لكني مع المخرج تمكنا من الانتصار فيها في النهاية".

وتمكن فيلم "يوم الاستقلال" في النهاية من تحقيق ملايين الدولارات إيرادات، واقتناص جائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية، وطرح منه جزء ثاني في 2016، حيث حقق فيلم "يوم الاستقلال" نجاحًا باهرًا عند طرحه عام 1996، إذ حصد إيرادات وصلت إلى 817.4 مليون دولار عالميًا، وهو ما يعني أن اختيار ويل سميث لبطولة الفيلم كان الخيار الأمثل.