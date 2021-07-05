شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يقيم حفلا ضخما فى قصره بسبب "المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان بيومى فؤاد من تصوير مشاهد حفل كبير أقامه فى قصره، وذلك ضمن أحداث مسلسله "المماليك"، والتى تشارك فى بطولته الفنانة رانيا يوسف، ودعا فيه جميع رجال الأعمال وبعض الصحفيين، وتوالت الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وأضاف الفنان بيومى فؤاد فى أحد اللقاءات التليفزيونية إن كلمة "المماليك" تحمل الكثير من المعانى وترمز لكل من أفسد فى عمله، والعمل يحمل الكثير من النماذج المختلفة، في جميع المجالات المختلفة من الأعمال والتجارة القذرة، مشيراً إلى أن فريق العمل يواصل التصوير بشكل يومى، معرباً عن سعادته بالعمل مع رانيا يوسف وباقى الأبطال ورفض كلمة بطولة مطلقة لافتاً إلى أن العمل جماعى.

فيما أوضحت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها مع احدى البرامج، أن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن الرومانسى، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية "هند"، وكل حلقة في حدث مهم، وهي تركيبة بشرية عادية فيها الكويس والوحش، نشوف إمته تبقى شريرة أو طيبة.

مسلسل المماليك"، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، ودوللي شاهين، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.