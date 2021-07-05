كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:47 مساءً - أعلن الفنان ” محمد علي رزق ” منذ قليل في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنانة ” سحر كامل ” .
وتضمن المنشور صورة للفنانة الراحلة وكتب محمد علي رزق في تعليقه عليها : ” توفت إلي رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي إللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني ” .
وتابع : ” السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب إللي سبقونا .. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل إللي فارقونا ” .
يذكر أن الفنانة سحر كامل كانت قد اشتهرت بإفيه ” الله وأنا مالي يا لمبي ” من مشاركتها في فيلم الناظر كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم ” جاءنا البيان التالي ” وفيلم ” إتش دبور ” وفيلم ” حاحا وتفاحة ” وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة إفيه ” وأنا مالي يا لمبي ” .. وفاة الفنانة سحر كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.