كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:47 مساءً - شارك نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمقطع فيديو للفنان ” شريف دسوقي ” في أحدث ظهور لها بعد عملية بتر قدمه الذي كان قد أجراها مؤخرا وخروجه من المستشفى .
وظهر شريف دسوقي في الفيديو وهو يجلس على كرسي متحرك ويغني مونولوج ” كلنا عاوزين سعادة ” للفنان الراحل إسماعيل ياسين داخل مكتب أشرف زكي الذي كان يستمع إليه ومعه الفنان ” منير مكرم ” عضو النقابة .
وكتب نقيب المهن التمثيلية في تعليقه على المقطع : ” معنى السعادة .. شريف دسوقى حمد الله ع السلامة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور له .. شريف دسوقي على كرسي متحرك ويغني للسعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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