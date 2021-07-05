في أحدث ظهور له .. شريف دسوقي على كرسي متحرك ويغني للسعادة

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:47 مساءً - شارك نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمقطع فيديو للفنان ” شريف دسوقي ” في أحدث ظهور لها بعد عملية بتر قدمه الذي كان قد أجراها مؤخرا وخروجه من المستشفى .

وظهر شريف دسوقي في الفيديو وهو يجلس على كرسي متحرك ويغني مونولوج ” كلنا عاوزين سعادة ” للفنان الراحل إسماعيل ياسين داخل مكتب أشرف زكي الذي كان يستمع إليه ومعه الفنان ” منير مكرم ” عضو النقابة .

وكتب نقيب المهن التمثيلية في تعليقه على المقطع : ” معنى السعادة .. شريف دسوقى حمد الله ع السلامة ” .