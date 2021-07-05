لم يعرفه الجمهور … أحمد السقا بوزن زائد وشكل مختلف تماماً في أحدث ظهور له | شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:47 مساءً - شارك الفنان “شريف منير” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام بصورة ظهر من خلالها مع كل من الفنان أحمد السقا والشيف علاء الشربيني والنائب طلعت السويدي، حيث كانوا يقضون الإجازة الصيفية بإحدي القرى الساحلية بالساحل الشمالي.

واللافت في الصورة، كان ظهور الفنان أحمد السقا بشكل مختلف كثيرًا عن آخر ظهور له، حيث أطلق السقا لحيته وبدت عليه زيادة ملحوظه في الوزن، جعلت من الصعب التعرف عليه، خاصة وأنه كان يرتدي نظارة شمسية و” كاب”، ويبدو أن السقا يستعد لتقديم عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة.

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ويمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021 جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

ويشتهر السقا رائد بقيامه بمشاهد الحركة الخطيرة بذاته دون الاستعانة ببديل، وتضم مسيرته 11 فيلما سينمائيا ضخم الإنتاج، من بينها فيلم “أفريكانو” لعمرو عرفة، و”تيتو” لطارق العريان، و”إبراهيم الأبيض” لمروان حامد، و”المصلحة” لساندرا نشأت، و”مافيا”

وأيضًا سلسلة أفلام “الجزيرة” للمخرج شريف عرفة. كما قدم أفلامًا رومانسية ناجحة مثل فيلم “شورت وفانلة وكاب” لسعيد حامد، وفيلم “عن العشق والهوى” لكاملة أبو ذكري و”تيمور وشفيقة” لخالد مرعي ، وأفلامًا كوميدية مثل “همام في أمستردام” لسعيد حامد و”ابن القنصل” لعمرو عرفة و”بابا” لعلي إدريس.

جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما. وتضم قائمة الحاصلين على الجائزة النجوم المصريين: عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبد السيد ومنسق المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.

ومن المنتظر أن تقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 – 22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.

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