هند صبري في مرمى الانتقادات بسبب صورة دون مكياج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تعرضت الفنانة التونسية، هند صبري، للسخرية والانتقادات من قبل بعض المتابعين بسبب صورة لها من دون مكياج وهي في مصيف على ما يبدو.

ونشرت هند الصورة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، وكانت ترتدي فستاناً أخضر اللون ودون مكياج، وانهالت التعليقات من المتابعين بالسخرية، فقال متابع: “دي صبري ولا هند صبري”، وأضاف ثانٍ: “انتي لسه صحيا ولا ايه”، وتابع ثالث: “خضيتي قلبي”، وأكمل رابع: “هاي صبري وين هند”.

وكانت النجمة التونسية قد أطلقت، مؤخراً، مبادرة “الأكسجين للجميع”، التي قدمت عبرها مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي لدولة تونس، والتي تعد من أكثر المناطق تضرّراً من جائحة “كوفيد-19”.

وشملت مبادرة “الأكسجين للجميع”، مجموعة من أسرّة الإنعاش وقوارير الأكسجين، ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بـ”كوفيد-19″، الذي فاق عدد ضحاياه في تونس 12 ألفاً، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة.

على الجانب الآخر، حصلت هند صبري، مؤخراً، على شارة وجائزة نوبل للسلام كسفيرة النوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مع نشاط خيري للمنظمة التي أسستها العام الماضي في تونس، والتي تحمل اسم “مفيد”.

وشاركت صبري في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل “هجمة مرتدة”، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، ومحمد جمعة، وكوكبة من النجوم، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

وقرر صناع مسلسل “هجمة مرتدة ” أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول؛ إلى اللقاء في “هجمة مرتدة 2” من ملف المخابرات.