“لايف ستايلز ستوديوز” ونشاط فني لافت في يوليو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد شهر يوليو/تموز نشاطات فنية عدة لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” من ضمنها إصدارات جديدة وحفل غنائي خاص.

بداية طرحت “لايف ستايلز ستوديوز” هذا الشهر فيديو كليب أغنية “لو تخرب الدني” للنجمة كاميليا ورد من توقيع المخرج عادل سرحان. كما تستعد الشركة لطرح أغنية “طمني عنك حب” باللهجة العراقية للفنانة ريم الشريف من اخراج فادي حداد.

ومؤخراً، وقعت “لايف ستايلز ستوديوز” عقد إخراج فيديو كليب لأغنية “علقني فيك” غناء الفنانة سارة براهيمي (تونسية تقيم في كندا) لأغنية باللهجة اللبنانية كتب كلماتها مازن ضافر، لحنها باسم رزق ووزعها موسيقياً شارل شلالا.

وكعادتها في كل صيف، تقيم شركة “لايف ستايلز ستوديوز” حفل يحييه نخبة محددة من الفنانين.

هذا العام، يحضر الحفل نجوم تعاونت معهم الشركة في القاهرة، دبي وتونس كما ويحضر المناسبة عدد من الأصدقاء المقربين.

يرأس المايستروو إيلي العليا الفرقة الموسيقية وهو كان قد احيا سابقاً عدة مناسبات للشركة في مدينة كان الفرنسية.

يُقام الحفل بمنزل العائلة الخاص وتحديداً في حديقة المنزل مع تطبيق اقصى معايير السلامة الصحية.