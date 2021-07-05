هذا المشروب السري ساعد كلوي كاردشيان على إنقاص وزنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ليس سراً أن أخوات كاردشيان هم من المشاهير العالميين الذين يبهرون الجميع برشقاتهن وأجسامهم المتناسقة. ولكن الحصول على الأجسام المثالية تطلبن منهن الكثير من الجهد وخاصةً بالنسبة إلى كلوي كاردشيان التي عانت للتخلص من الوزن الزائد.

وتحدثت كلوي عدة مرات عن معاناتها من أجل إنقاص الوزن وكيف أن التعليقات السلبية من الجمهور جعلت الأمر أسوأ بالنسبة لها. ولكن بعزم شديد وعمل شاق استطاعت كلوي التخلص من كيلوغرامات بعد ولادة ابنتها ترو.

شاركت كلوي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالتمارين الرياضية التي تمارسها والطقوس التي تتبعها ما بعد التمرين حيث تتناول كلوي الماء والليمون للحفاظ على رطوبة جسمها وحرق الدهون.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن بدء يومك بماء الليمون يمكن أن يساعد في دعم فقدان الوزن وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أخرى.

كما كشفت كلوي في مقابلة صحافية أنها قطعت منتجات الألبان والعصائر والفواكه والمشروبات الغازية تماماً من نظامها الغذائي لتقليل تناول السكر.

وإلى جانب النظام الغذائي تتبع كلوي روتيناً صارماً للتمرين من أربع إلى خمس مرات في الأسبوع.

وبدلاً من التركيز على روتين تمرين واحد، تمزج بين التدريبات الأسبوعية. إذ كشفت أن هذه الطريقة ساعدتها على استهداف أجزاء مختلفة من جسدها وشجعتها على الاستمرار في التركيز.