بلقيس فتحي توثق لقاءها مع والدها.. وتعلق: حبي الحقيقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة بلقيس فتحي، على زيارة والدها الفنان الكبير أحمد فتحي، بعد فترة غياب استمرت بضعة أشهر، بسبب انشغالها بتصوير كليب أغنيتها الجديدة “انتهى”، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

ونشرت بلقيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو وثقت خلاله زيارتها لوالدها، حيث ظهرت واقفة أمام منزل والدها وهي تطرق بابه، قبل أن يفتح لها مرحباً بها، ثم قام بمعانقتها.

واستقبل أحمد فتحي ابنته بلقيس، التي رفعت قضية خلع، مؤخراً، على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، باحتفاء شديد، لدى وصولها إلى منزله، حيث حرص على احتضانها وسط كلمات ترحيبية بزيارتها، فيما ردت عليه، قائلة: “وحشتني.. كيف أخبارك”.

وعبرت بلقيس عن حبها الشديد لوالدها، واشتياقها له خلال الفترة الأخيرة، حيث علقت على الفيديو قائلة: “حبي الحقيقي”.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقاء الذي جمع بلقيس بوالدها، حيث جاءت أغلب التعليقات مؤكدة أن الأب نعمة كبيرة وهو الحب الحقيقي لابنته.

وطرحت بلقيس، منذ أيام، كليب أحدث أغنياتها “انتهى”، وهي رابع أغاني ألبومها الجديد وطرحتها بعد “حالة جديدة”، و”خاف عليا”، و”ممكن”، وهي من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبدالعزيز الويس، وإخراج دان حداد.

كما احتفلت بنجاح أغنيتها “انتهى”، حيث كتبت عبر حسابها في “تويتر”: “(انتهى) تحقق مليون مشاهدة، وتدخل الترند العربي والعالمي”، وشكرت الجمهور والمتابعين على دعمهم لها، مؤكدةً أنَّها ستُقدم الكثير من الأعمال الناجحة قريباً، وعلَّقت: “مبروك للفانز والمحبين والداعمين لي دائماً في كل مكان بالوطن العربي، ولايزال في جعبتي الكثير”.