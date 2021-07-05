أنغام: أعيش من أجل هذا الشعور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة المصرية أنغام عن مدى عشقها للغناء أمام جمهورها، موضحة أن أجمل وأصعب لحظات حياتها تتلخص في وقوفها على المسرح، وأن هذا الشعور هو ما تعيش من أجله.

وشاركت أنغام متابعيها على “السوشيال ميديا”، بنشر مجموعة من صور حفلتها الأخيرة التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، معلقة: “أمتع لحظات حياتي، وأجملها وأصعبها في نفس الوقت، وقوفي أمام جمهوري”.

وأعربت أنغام عن مدى السعادة والفرحة التي تشعر بها عند قيامها بالغناء أمام جمهورها مباشرة، قائلة: “أعيش من أجل هذا الشعور وأحيا فيه.. حضوركم والغناء لكم متعة غير عادية”.

وكانت قد سخرت النجمة المصرية أنغام من اتهام الرجال الدائم للنساء بأنهن متقلبات المزاج ولا يعلمن ماذا يُردن، وذلك خلال إحيائها حفلاً غنائياً في دار الأوبرا المصرية.

وقالت أنغام: “الرجالة دائماً يتريقوا علينا ويقولون إن عندنا تقلبات.. وهما أصلا المجانين.. كلنا بحالات، إحنا شوية مجانين وهما شوية مجانين”.

وبعدها قام أحد الحاضرين بوصفها بـ”ست العاقلين”، فردت: “عشان إنت ما تعرفنيش”، وأشارت إلى المايسترو هاني فرحات، وقالت: “هو ده اللي عارف وشاف 30 سنة جنان”.

وسبق أن طرحت الفنانة المصرية أغنيتها الجديدة “أنا بعته كتير”، عبر قناتها في “يوتيوب”.

وتقول أنغام في مطلع الأغنية: “أنا بعته كتیر ووجعته كتیر.. وأنا فاكرة إنه لا يمكن يوم من إيدي يطير وسقاني خلاص من نفس الكاس ولا يمكن هقدر أقول إنه معندوش إحساس.. وهلوم على مين وهغلط مین مش هافتح بقى معاه طب أعاتبه بأي عين مش أنا اللي بديت هديت ما بنيت فكرت إن أنا ضامنة وآديني على بعده صحيت”.